Бомбил Сирию и имел аудиенцию с Асадом: пленный пилот Су-34, сбитого над Черниговом, оказался одним из "асов" Путина

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На видео СБУ – сбитый российский пилот, один из асов путина, который за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с Башаром Асадом. Вы можете увидеть их общее фото в нарезке выше.

Для него бомбить гражданские города – не новое дело. Как объясняет сам преступник, он не думает о таких понятиях как жилые дома и кварталы: Есть просто цели с координатами...

Теперь у него впереди множество длинных разговоров с сотрудниками СБУ.

Он будет отвечать за все свои зверства, как и тысячи других российских захватчиков, пришедших с войной на украинскую землю, добавили в СБУ.

Раньше

Как сообщал УНН, один из летчиков штурмовика Су-34 взят в плен.

Он катапультировался после того, как был сбит самолет специалистами ПВО, защищающими Чернигов от оккупанта.

Пытался скрыться, но его поймали. Не для сохранения ему жизни, а для международного трибунала за все преступления, которые его страна совершила против Украины и ее людей. За всех женщин, детей, мужчин, чьи жизни они унесли.