Бомбив Сирію і мав аудієнцію з Асадом: полонений пілот Су-34, збитого над Черніговом, виявився одним з "асів" Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Полонений пілот Су-34, збитого над Черніговим, виявився одним з "асів" президента РФ Володимира Путіна. Як повідомили у СБУ, за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом, передає УНН.
Деталі
На відео СБУ – збитий російськй пілот, один із “асів” путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом. Ви можете побачити їхнє спільне фото у нарізці вище.
Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як “житлові будинки і квартали”: “Є просто цілі з координатами...”
Тепер у нього попереду безліч довгих розмов зі співробітниками СБУ.
Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю, додали у СБУ.
Раніше
Як повідомляв УНН, один з льотчиків штурмовика Су-34 взятий в полон.
Він катапультувався після того, як був збитий літак фахівцями ППО, які боронять Чернігів від окупанта.
Намагався втекти, але його впіймали. Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України і її людей. За всіх жінок, дітей, чоловіків, чиї життя вони забрали.