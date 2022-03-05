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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Бомбив Сирію і мав аудієнцію з Асадом: полонений пілот Су-34, збитого над Черніговом, виявився одним з "асів" Путіна

Бомбив Сирію і мав аудієнцію з Асадом: полонений пілот Су-34, збитого над Черніговом, виявився одним з "асів" Путіна

Київ • УНН

 • 544325 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Полонений пілот Су-34, збитого над Черніговим, виявився одним з "асів" президента РФ Володимира Путіна. Як повідомили у СБУ, за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом, передає УНН.

Деталі

На відео СБУ – збитий російськй пілот, один із “асів” путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом. Ви можете побачити їхнє спільне фото у нарізці вище.

Для нього бомбити цивільні міста – не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як “житлові будинки і квартали”: “Є просто цілі з координатами...”

Тепер у нього попереду безліч довгих розмов зі співробітниками СБУ.

Він відповідатиме за всі свої звірства, як і тисячі інших російських загарбників, що з війною прийшли на українську землю, додали у СБУ.

Раніше

Як повідомляв УНН, один з льотчиків штурмовика Су-34 взятий в полон.

Він катапультувався після того, як був збитий літак фахівцями ППО, які боронять Чернігів від окупанта.

Намагався втекти, але його впіймали. Не для збереження йому життя, а для міжнародного трибуналу за всі ті злочини, які його країна вчинила проти України і її людей. За всіх жінок, дітей, чоловіків, чиї життя вони забрали.

Українські Національні Новини

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