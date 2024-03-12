Большинство украинцев считают, что русский язык следует устранить из официального общения - КМИС

Большинство украинцев выступают за полное устранение русского языка из официального общения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, пишет УНН.

Детали

По состоянию на февраль 2024 года подавляющее большинство украинцев - 66% - считают, что русский язык нужно устранить из официального общения.

Лишь 3% считают, что русский язык должен получить статус второго государственного. И 24% считают, что русский язык может стать официальным в регионах, где большинство этого желают

Среди 24%, которые поддерживают официальный статус в отдельных регионах, 15% при этом против того, чтобы русский язык стал официальным в их регионе. Хотели бы, чтобы стал официальным в их регионе - 7% (еще 1% не определились со своей позицией).

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Таким образом, на 2024 год в Украине есть 10% тех, кто хотел бы видеть русский язык или официальным в своей области, или вообще вторым государственным. Зато 81% или желают его устранения из официального общения на всей территории, или против его использования в своем регионе - подытожили в КМИС.

Дополнение

В КМИС добавляют, что наиболее ощутимые изменения имеют место на Юге и Востоке. Так, на Юге Украины еще в 2015 году 37% хотели видеть русский язык вторым государственным, а 43% считали, что он может стать официальным, где большинство населения этого желает.

Зато в феврале 2024 года большинство жителей Юга - 54% - выступают за полное устранение русского языка из официального общения.

Также до 6% уменьшилась доля тех, кто считает, что русский язык должен получить государственный статус. Остается еще 30% тех, кто считает, что русский язык может стать официальным в отдельных регионах, но из них 15% против, чтобы русский язык был официальным в их регионе.

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В то же время на Востоке Украины с 3% в 2015 году до 40% сейчас стало больше тех, кто поддерживает устранение русского языка из официального общения на всей территории. Вместе с тем с 31% до 6% стало меньше тех, кто выступает за государственный статус русского языка.

Директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что в Украине сохраняется преимущественно нормальное (положительное или нейтральное) отношение к русскоязычным согражданам

Примечательно изменение парадигмы восприятия украинского языка в возрастном разрезе. Еще в начале 2000-х годов (и на самом деле и позже) украинский язык у многих ассоциировался как язык старших людей и людей из сельской местности (язык "бабушек и дедушек"). Сейчас мы видим, что больше всего настаивают на едином государственном и официальном статусе украинского языка - самые молодые украинцы - отметил Грушецкий.

По его словам, процесс развития украинского языка и распространения на ранее преимущественно русскоязычных территориях - длительный и постепенный

Справочно

Опрос проводился с 17 по 23 февраля в рамках всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1 052 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводили с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%. (...)

В целом, мы считаем, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения. - подытожили в КМИС,

Напомним

Языковой омбудсмен Тарас Креминь обсудил с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) обеспечение образования на украинском языке для более 600 000 украинских детей, проживающих за рубежом.