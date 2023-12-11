Больше не и.о.: Шовковский стал главным тренером киевского "Динамо"

Многолетний голкипер "бело-синих" Александр Шовковский официально стал главным тренером "Динамо". До этого Шовковский исполнял обязанности тренера после увольнения Мирчи Луческу. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо", пишет УНН.

Детали

"Александр Шовковский лишен приставки "исполняющий обязанности" и стал полноценным главным тренером "Динамо". Обо всех подробностях будет сообщено на официальных клубных ресурсах позже", - говорится в сообщении.

Дополнение

Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих" после поражения от "Шахтера" (0:1) в 13-м туре. Под его руководством "киевляне" выиграли четыре матча подряд в чемпионате Украины, включая и сегодняшнюю игру против киевской "Оболони" (2:0).

Напомним

В ноябре Мирча Луческу покинул пост главного тренера киевского "Динамо".