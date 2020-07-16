Болгария разрешила украинцам въезжать на территорию без прохождения карантина и без теста на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Министерство здравоохранения Болгарии позволило въезжать на территорию страны украинцам — без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус, передает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Республике Болгария.
Решением Правительства Болгарии от 15 июля 2020 года в стране продлено действие чрезвычайной эпидемической ситуации по 31 июля 2020 года.
“Вместе с тем, согласно решению Министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 № РД-01-405 начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус”, — сообщили в дипломатической миссии.
Ранее стало известно, что Хорватия приняла решение об обязательном 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в частности Украины, въезжающих в Республику.