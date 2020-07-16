Болгарія дозволила українцям в'їжджати на територію без проходження карантину та без тесту на COVID-19

Рішенням Уряду Болгарії від 15 липня 2020 року в країні продовжено дію надзвичайної епідемічної ситуації до 31 липня 2020 року.

“Водночас, згідно з рішенням Міністра охорони здоров’я РБ від 15.07.2020 № РД-01-405 починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на коронавірус”, — повідомили у дипломатичній місії.

Раніше стало відомо, що Хорватія прийняла рішення щодо обов’язкової 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, зокрема України, які в‘їжджають до Республіки.