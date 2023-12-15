Более тысячи оккупантов за сутки уничтожили украинские защитники
Киев • УНН
Также за последние сутки было уничтожено 14 танков и 38 боевых бронированных машин
За сутки украинские защитники ликвидировали 1090 оккупантов. Общие боевые потери оккупантов составляют 343 890 человек. Об этом этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Другие потери оккупантов:
танков - 5706 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 10654 (+38) ед,
артиллерийских систем - 8099 (+11) ед,
РСЗО - 920 (+0) ед,
средства ПВО - 605 (+0) ед,
самолетов - 324 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6226 (+20),
крылатые ракеты - 1608 (+2),
корабли/катера - 22 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10699 (+24) ед,
специальная техника - 1189 (+4)
Данные уточняются.
Более тысячи оккупантов за сутки уничтожили украинские защитники
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