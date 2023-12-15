Более тысячи оккупантов за сутки уничтожили украинские защитники

Харьковского коллаборанта обвиняют в угрозах местным жителям и краже имущества во время оккупации

Коллаборационисту в Харьковской области заочно предъявили обвинение в краже имущества, в частности автомобиля, во время российской оккупации, угрозах местным жителям и сотрудничестве с российскими силовиками. Ему грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны.