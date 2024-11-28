Более полумиллиона потребителей во Львовской области без света после удара рф

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
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АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Отключения вызваны утренним обстрелом и введением почасовых графиков.

Во Львовской области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения после утренней ракетной атаки рф, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

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"По состоянию на сейчас из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения электроэнергии на Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения", - написал Козицкий.

Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре во Львовской области28 нояб. 2024, 07:13 • 7574 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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