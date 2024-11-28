Более полумиллиона потребителей во Львовской области без света после удара рф
Киев • УНН
На Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Отключения вызваны утренним обстрелом и введением почасовых графиков.
Во Львовской области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения после утренней ракетной атаки рф, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
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"По состоянию на сейчас из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения электроэнергии на Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения", - написал Козицкий.
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