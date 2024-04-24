Более половины новостроек в Украине столкнулись с судами по земле - Опендатабот

54% жилых комплексов, которые сейчас возводят в Украине, имеют судебные процессы по земле, а некоторые застройщики забывают продлить аренду земли или даже начинают строительство без надлежащих разрешений. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Опендатабот.

Детали

Сейчас 54% жилых комплексов, которые строятся в Украине, сталкиваются с судебными процессами по земельным участкам. Однако, это не единственные вызовы при покупке квартир в новостройках: некоторые застройщики не вовремя продлевают аренду земли, а другие начинают строительство без соответствующих разрешений.

В 214 из 400 новостроек, которые были проанализированы, существуют судебные споры относительно земли. Также, в 22 жилых комплексах застройщики не продлили аренду земли, а в 9 комплексах в реестре вещных прав нет данных о соответствии земельного участка застройке.

Отсутствие каких-либо разрешений, прав на землю или неправильное землепользование на момент, когда возводят новостройку, - это пространство для коррупции тогда, когда здание будут вводить в эксплуатацию, или даже позже, когда люди уже будут в нем жить. Ведь решить такие проблемы законным путем потом, когда люди уже вложили свои деньги, почти невозможно. Сейчас главные риски мы видим именно в земле, поэтому первое исследование сосредоточено именно на этих вопросах - говорит Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

Напомним

По данным Министерства экономики Украины, в 2023 году местные общины заработали 1,6 миллиарда гривен от продажи и аренды коммунальной недвижимости и земли через онлайн-аукционы. Самыми активными были Золотоноша, Балта и Киев.

Опендатабот: с момента открытия рынка земли осуществлена продажа 1283 гектаров