Более четырёх тысяч российских военнослужащих сбежали со службы после начала мобилизации – росСМИ

Более четырех тысяч военнослужащих сбежали из частей после начала мобилизации. Об этом пишут росСМИ передаёт УНН.

Детали

По данным журналистов издания "Медиазона", которые изучили информацию с сайтов военных судов, после начала мобилизации туда поступило 4 121 уголовное дело о самовольном оставлении части российскими военными. В частности, по 3 470 делам уже вынесены решения.

Согласно анализу открытых судебных данных, решения по таким делам выносят по 100 штук в неделю.

Большинство дел о самовольном оставлении части заканчиваются условным сроком, причем для контрактников доля таких решений составляет 63%, а для мобилизованных она чуть ниже — 56%. Как отмечают российские журналисты, условный приговор позволяет вернуть военнослужащего снова на фронт.

Дополнительно

Помимо 4,1 тысячи уголовных дел о самовольном оставлении части, к ноябрю в суды поступило ещё и 317 дел о неисполнении приказа (332 УК). Наказание по такой статье, как правило, значительно мягче, чем за СОЧ.

По более тяжелой статье о дезертирстве (338 УК) в суд поступило 96 дел, возбужденных после начала мобилизации.

Мобилизация в россии началась 21 сентября 2022 года и, согласно заявлениям российских властей, закончилась в начале ноября. Но путин не подписывал указ о ее завершении.