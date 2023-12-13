Ракетная атака на Киев: более 50 жителей Днепровского района обратились к психологам

В столице на местах падения обломков вражеских ракет продолжают работать психологи. За помощью уже обратились около 50 жителей Днепровского района. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

С ночи на местах падения обломков ракет в Киеве непрерывно работают психологи ГСЧС. Особое внимание жителям Днепровского района. Там за помощью к психологам обратилось около 50 жителей, которым необходима была именно эмоциональная поддержка - написал Клименко в Telegram.

По его словам, у людей, которые оказались непосредственно в эпицентре падения обломков ракет, были признаки острой реакции на стресс - нервная дрожь, истерика и плач.

Психологи находятся непосредственно на месте происшествия, ведь наша цель - обеспечить неотложную, полноценную помощь каждому, кто пережил эмоциональное потрясение- указал глава МВД.

Дополнение

Рядом с многоэтажным жилым домом в Днепровском районе Киева, который получил наибольшие повреждения в результате ночной ракетной атаки на столицу развернули Пункт Несокрушимости. Все пострадавшие жители дома смогут там получить временное убежище и будут обеспечены теплом.

Напомним

Российский ракетный удар по Киеву повредил четыре многоэтажных дома, несколько частных домов и общественных зданий. 53 человека были ранены, в том числе том числе шестеро детей, 18 из которых были госпитализированы.