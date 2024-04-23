Более 2 лет тюрьмы получил мужчина, который ворвался в Капитолий США с боевым флагом Конфедерации

В США, подсудимый, который 6 января 2021 года принес флаг Конфедерации в Капитолий, а также носил шапку с надписью "I love TRUM" и напал на полицейских с химическим спреем, частично ослепив двух из них на несколько часов, был приговорен к 30 месяцам заключения, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Исреал Истердей, мужчина из штата Кентукки, который штурмовал Капитолий США с боевым флагом Конфедерации, был приговорен в понедельник, 22 марта, к более чем двум годам заключения за то, что во время беспорядков 6 января 2021 года распылил перцовый баллончик в лицо двум полицейским, частично ослепив их на несколько часов.

Главный судья Джеймс Боасберг сослался на молодость Истердея как на причину вынесения приговора - два года и шесть месяцев заключения, что более чем в пять раз меньше, чем было рекомендовано Министерством юстиции.

Судья сказал, что Истердей, которого мать обучала дома, пока он жил на семейной ферме, "возможно, не полностью осознавал, что происходило 6 января в Капитолии, или не понимал, что флаг Конфедерации является "символом бунта".

В конце судебного заседания Боасберг приказал взять Истердея под стражу, чтобы он немедленно начал отбывать наказание. Некоторые из сторонников Истердея обнимали друг друга, когда его выводили из зала суда.

Я вас не подведу - сказал Истердей судье после того, как узнал свой приговор.

Справочно

Жюри присяжных признало Истердея виновным в октябре 2023 года по девяти пунктам, включая обвинения в том, что он нападал на офицеров полиции Капитолия Джошуа Поллитта и Мигеля Асеведо с использованием перцового баллончика, который он приобрел у других мятежников.

Истердей поехал из своего дома в Боннивилле, штат Кентукки, в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы посетить митинг "Остановите кражу" тогдашнего президента Дональда Трампа возле Белого дома 6 января 2021 года. На фотографии Истердей запечатлен с боевым флагом Конфедерации после того, как он поднялся на вершину дерево возле места митинга.

После марша в Капитолий Истердей присоединился к другим мятежникам в штурме Ист-Плаза. Он помахал своим флагом, протолкнув свой сквозь толпу, чтобы добраться до дверей Восточной Ротонды, где отдельно напал на двух офицеров.

Поллитт потерял сознание и потерял сознание среди толпы после того, как Истердей обрызгал его незащищенное лицо. Также было получено видео, на которых видно, как Истердей улыбается перед тем, как распылить смесь в Мигеля Асеведо, пишет ABC.

Когда офицер пришел в себя, он был напуган тем, насколько уязвимым он был. Сильная боль и потеря зрения продолжались часами - написали прокуроры.

Напомним,

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