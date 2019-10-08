Боксер Усик прибыл в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом дивизионе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Ведущий украинский боксер Александр Усик прибыл в Чикаго, где проведет первый бой в супертяжелом весовом дивизионе. Об этом проинформировал менеджер украинца Эгис Климас с помощью страницы в Instagram, передает УНН.
На прошлой неделе Усик закончил подготовительные сборы к поединку с голландцем Тайроном Спонга, которые продолжались также на территории США, а сейчас прилетел в Чикаго, где и пройдет схватка спортсменов.
"Добро пожаловать в Чикаго", - сказано в фото Климас с Усиком.
Примечательно, что на снимке Усик и Климас изображены в аэропорту Чикаго вместе с еще четырьмя лицами из команды украинского бойца.
Напомним, что бой Усика и Спонга пройдет 12 октября.