Боксер Усик прибув в Чикаго на дебютний бій в суперважкому дивізіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Провідний український боксер Олександр Усик прибув до Чикаго, де проведе перший бій у суперважкому ваговому дивізіоні. Про це проінформував менеджер українця Егіс Клімас за допомогою сторінки в Instagram, передає УНН.
Минулого тижня Усик закінчив підготовчі збори до двобою із нідерландцем Тайроном Спонгом, які тривали також на території США, а зараз прилетів до Чикаго, де і пройде сутичка спортсменів.
“Ласкаво просимо в Чикаго”, — сказано під фото Клімасом з Усиком.
Примітно, що на знімку Усик і Клімас зображені в аеропорту Чикаго разом із ще чотирма особами з команди українського бійця.
Нагадаємо, що бій Усика і Спонга пройде 12 жовтня.