Боксер Т.Фьюри сможет вернуться на ринг в феврале 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) не вернется на ринг до февраля 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт WBA, передает УНН.
"Фьюри 30 сентября представил отчет от своего психолога, который подтвердил диагноз и отметил, что Фьюри не должен выходить на ринг до февраля 2017 года. После того, как он сможет продолжить выступления, его снова включат в рейтинге WBA", - говорится в сообщении организации.
Напомним, ранее боксер Т.Фьюри отказался от всех завоеванных чемпионских поясов.