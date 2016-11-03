Боксер Т.Фьюри сможет вернуться на ринг в феврале 2017 года

"Фьюри 30 сентября представил отчет от своего психолога, который подтвердил диагноз и отметил, что Фьюри не должен выходить на ринг до февраля 2017 года. После того, как он сможет продолжить выступления, его снова включат в рейтинге WBA", - говорится в сообщении организации.

Напомним, ранее боксер Т.Фьюри отказался от всех завоеванных чемпионских поясов.