Боксер Т.Ф’юрі зможе повернутись на ринг у лютому 2017 року

“Ф’юрі 30 вересня презентував звіт від свого психолога, який підтвердив діагноз і зазначив, що Ф’юрі не повинен виходити на ринг до лютого 2017 року. Після того, як він зможе продовжити виступи, його знову включать до рейтингу WBA”, — сказано в повідомленні організації.

Нагадаємо, раніше боксер Т.Ф’юрі відмовився від усіх завойованих чемпіонських поясів.