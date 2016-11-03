Боксер Т.Ф’юрі зможе повернутись на ринг у лютому 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Боксер у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі, колишній чемпіон світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародній боксерській організації (IBO) не повернеться на ринг до лютого 2017 року. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційний сайт WBA, передає УНН.
“Ф’юрі 30 вересня презентував звіт від свого психолога, який підтвердив діагноз і зазначив, що Ф’юрі не повинен виходити на ринг до лютого 2017 року. Після того, як він зможе продовжити виступи, його знову включать до рейтингу WBA”, — сказано в повідомленні організації.
Нагадаємо, раніше боксер Т.Ф’юрі відмовився від усіх завойованих чемпіонських поясів.