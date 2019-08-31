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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112040 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122729 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114260 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120229 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125396 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150917 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150522 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Боксер Поветкин завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA

Боксер Поветкин завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Лондоне на арене "О2" состоялось боксерское противостояние среди супертяжеловесов британца Хьюи Фьюри и россиянина Александра Поветкина, сообщает корреспондент УНН.

В конце четвертого раунда соперники обменялись попаданиями по лицу друг другу. Под гонг следующей трехминутки россиянину удалось попасть в британца "двойкой".

С восьмого раунда Поветкин диктовал условия на ринге и получил от судей записки с одинаковым счетом - 117:11 в его пользу.

Таким образом, 39-летний россиянин получил титул интерконтинентального чемпиона WBA.

Примечательно, что Хьюи Фьюри является двоюродным братом известного боксера Тайсона Фьюри.

Добавим, что в главном поединке вечера бокса в Лондоне наш Василий Ломаченко сразится с британцем Люком Кэмпбеллом.

Украинские Национальные Новости

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