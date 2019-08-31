Боксер Поветкин завоевал титул интерконтинентального чемпиона WBA
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Лондоне на арене "О2" состоялось боксерское противостояние среди супертяжеловесов британца Хьюи Фьюри и россиянина Александра Поветкина, сообщает корреспондент УНН.
В конце четвертого раунда соперники обменялись попаданиями по лицу друг другу. Под гонг следующей трехминутки россиянину удалось попасть в британца "двойкой".
С восьмого раунда Поветкин диктовал условия на ринге и получил от судей записки с одинаковым счетом - 117:11 в его пользу.
Таким образом, 39-летний россиянин получил титул интерконтинентального чемпиона WBA.
Примечательно, что Хьюи Фьюри является двоюродным братом известного боксера Тайсона Фьюри.
Добавим, что в главном поединке вечера бокса в Лондоне наш Василий Ломаченко сразится с британцем Люком Кэмпбеллом.