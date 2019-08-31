Боксер Повєткін виборов титул інтерконтинентального чемпіона WBA
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Лондоні на арені "О2" відбулося боксерське протистояння серед суперважковаговиків британця Хьюї Ф'юрі та росіянина Олександра Повєткіна, повідомляє кореспондент УНН.
Наприкінці четвертого раунду суперники обмінялися влучаннями по обличчю один одному. Під гонг наступної трихвилинки росіянину вдалося влучити в британця "двійкою".
З восьмого раунду Повєткін диктував умови на рингу та отримав від суддів записки з однаковим рахунком – 117:11 на його користь.
Таким чином, 39-річний росіянин одержав титул інтерконтинентального чемпіона WBA.
Примітно, що Хьюї Ф'юрі є двоюрідним братом відомого боксера Тайсона Ф'юрі.
Додамо, що в головному поєдинку вечора боксу в Лондоні наш Василь Ломаченко змагатиметься із британцем Люком Кемпбеллом.