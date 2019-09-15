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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46290 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109373 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101270 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108493 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118818 просмотра

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Боксер Фьюри победил Валлина перед повторным поединком с Уайлдером

Боксер Фьюри победил Валлина перед повторным поединком с Уайлдером

Киев  •  УНН

 • 16475 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу перед повторным поединком с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает УНН.

В 12-раундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе, он выиграл у шведа Отто Валлина по очкам.

Все судьи отдали победу британцу - 116-112, 117-111, 118-110.

Тайсон Фьюри вспомнил результат первого поединка с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и пообещал нокаутировать его в следующем поединке.

"Единственная ошибка, которую я сделал - поверил в то, что все будет честно. Мы знаем, что этого не произошло, поэтому я должен нокаутировать этого парня, чтобы победить. Давайте вспомним первый бой. Я чисто выиграл. Как можно не выиграть, если ты лучше в десяти раундах, а проиграл два? в тех двух раундах я был в нокдауне. в реванше я нокаутирую его", - отметил Фьюри.

Напомним, что первый бой между боксерами состоялся 1 декабря в Лос-Анджелесе и завершился вничью.

Как сообщал УНН, Фьюри и Уайлдер согласовали дату проведения боя-реванша.

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