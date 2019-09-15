Боксер Фьюри победил Валлина перед повторным поединком с Уайлдером

В 12-раундовом рейтинговом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе, он выиграл у шведа Отто Валлина по очкам.

Все судьи отдали победу британцу - 116-112, 117-111, 118-110.

Тайсон Фьюри вспомнил результат первого поединка с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и пообещал нокаутировать его в следующем поединке.

"Единственная ошибка, которую я сделал - поверил в то, что все будет честно. Мы знаем, что этого не произошло, поэтому я должен нокаутировать этого парня, чтобы победить. Давайте вспомним первый бой. Я чисто выиграл. Как можно не выиграть, если ты лучше в десяти раундах, а проиграл два? в тех двух раундах я был в нокдауне. в реванше я нокаутирую его", - отметил Фьюри.

Напомним, что первый бой между боксерами состоялся 1 декабря в Лос-Анджелесе и завершился вничью.

Как сообщал УНН, Фьюри и Уайлдер согласовали дату проведения боя-реванша.