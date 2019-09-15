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Боксер Ф'юрі переміг Валліна перед повторним поєдинком з Уайлдером

Боксер Ф'юрі переміг Валліна перед повторним поєдинком з Уайлдером

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Колишній чемпіон світу за трьома престижними версіями в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі здобув перемогу перед повторним поєдинком з американцем Деонтеєм Уайлдером. Про це повідомляє УНН.

У 12-раундовому рейтинговому поєдинку, що пройшов у Лас-Вегасі, він виграв у шведа Отто Валліна за очками.

Всі судді віддали перемогу британцеві - 116-112, 117-111, 118-110.

Тайсон Ф'юрі пригадав результат першого поєдинку із чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером та пообіцяв нокаутувати його у наступному двобої.

"Єдина помилка, яку я зробив - повірив в те, що все буде чесно. Ми знаємо, що цього не сталося, тому я повинен нокаутувати цього хлопця, щоб перемогти. Давайте згадаємо перший бій. Я чисто виграв. Як можна не виграти, якщо ти був краще в десяти раундах, а програв два? У тих двох раундах я був в нокдауні. У реванші я нокаутую його", - наголосив Ф'юрі.

Нагадаємо, що перший бій між боксерами відбувся 1 грудня в Лос-Анджелесі і завершився внічию.

Як повідомляв УНН, Ф'юрі та Уайлдер погодили дату проведення бою-реваншу.

Українські Національні Новини

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