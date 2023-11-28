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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бойцы ССО уничтожили вражескую САУ 2С3 "Акация" на южном направлении

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 05:49  •  13665 просмотра

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Украинские военные уничтожили замаскированную российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" на Южном оперативном направлении. Координаты, предоставленные спецназовцами, позволили нанести точный артиллерийский удар.

Операторы 73-го морского центра ССО на южном операционном направлении обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку россиян "Акация". Об этом сообщили в командовании Сил Специальных операций ВС Украины, передает УНН.

Детали

Украинские бойцы обнаружили и идентифицировали замаскированную вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация".

Воины ССО оперативно передали координаты одному из артиллерийских подразделений Сил обороны и скорректировали огонь.

Точным выстрелом техника противника уничтожена дотла.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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