Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара.

На запрос от группы БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Фонд передал внедорожник и пикап. Об этом говорится в сюжете Новости.Live, пишет УНН.

"Бойцы группы БПЛА 3-й отдельной штурмовой бригады выполняют сложные задачи в горячих точках. Для успешной боевой работы и сохранения жизней они нуждаются в максимальной поддержке. Поэтому когда к нам обратились с запросом о двух авто - мы не медлили ни минуты. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport и пикап Mitsubishi L200 были оперативно приобретены, и сегодня мы передали их защитникам", - рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Как отметил командир взвода 3-й штурмовой с позывным "Петр", особенностью их боевой работы является необходимость много проезжать по бездорожью, чтобы незаметно для врага подготовить позиции - поэтому и возникает потребность в подобных автомобилях.

"Наш Фонд с первых дней масштабной российской агрессии поддерживает военных всем необходимым. От амуниции и защитного снаряжения до высокотехнологичного оборудования и транспортных средств. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для поддержки наших защитников и сохранения их жизней", - отметил директор Фонда Андрей Фещенко.

Всего с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину защитники получили от Фонда Вадима Столара около 50 тыс. единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, почти 600 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как квадрокоптеры, антидрон-системы, РЭБ-системы, тепловизоры, видеокамеры, а кроме того - 59 специализированных внедорожников, бронеавтомобилей и моторных лодок.