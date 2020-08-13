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“Богуслаев уничтожает „Мотор Сич“, Уруский должен за это ответить”, — зампредседателя Комитета ВРУ по финансам

“Богуслаев уничтожает „Мотор Сич“, Уруский должен за это ответить”, — зампредседателя Комитета ВРУ по финансам

Киев  •  УНН

 • 10541 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Вячеслав Богуслаев, экс-нардеп от Партии Регионов и бессменный “красный директор”, много лет распоряжавшийся имуществом “Мотор Сичи”, пытается уничтожить предприятие. С таким утверждением и требованием разобраться в ситуации к Олегу Урускому, недавно назначенному вице-премьер министру по вопросам стратегических отраслей, обратился Александр Дубинский, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике.

Дубинский сообщил в своем видеообращении, что в Запорожский хозяйственный суд подан иск о ликвидации ПАО “Мотор Сич”. Ранее УНН уже писал об этом. Как известно, акции “Мотор Сичи” заблокированы судом по инициативе СБУ в 2017 г. С тех пор не созываются собрания акционеров, не выплачиваются дивиденды, показатели деятельности предприятия серьезно (объем реализации продукции упал на 40%, потеряно почти 8 тыс. рабочих мест). Указанное привело к подаче ООО “Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов “Актив Плюс”, действующего в интересах корпоративного негосударственного пенсионного фонда “Украинская пенсионная фундация” иска о ликвидации предприятия.

Заместитель председателя финансового комитета ВРУ считает, что Вячеслав Богуслаев, почетный президент “Мотор Сичи”, а ранее ее председатель правления и генеральный директор (с 1991 г.) сознательно уничтожает предприятие после продажи своих акций китайским инвесторам. “Господин Богуслаев, семья которого по сути управляет и владеет этим заводом неформально, продал его китайцам. Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ”, — напомнил Дубинский.

По мнению народного депутата, в прошлом известного журналиста-расследователя, геополитическая составляющая в процессах вокруг “Мотор Сичи” является искусственно добавленной. В действительности прошлая украинская власть дезинформировала США относительно потенциальных рисков приобретения предприятия китайскими инвесторами, причем в корыстных целях и с коррупционными намерениями.

“Нам рассказывали, что это американцы против, но, на самом деле, никакие это не американцы. Это Порошенко вместе с Грицаком, главой СБУ на то время, таким образом помогали Богуслаеву завод якобы продать, получить за него деньги, деньги присвоить, а завод не отдавать и дальше продолжать его доить”, — делится инсайдерской информацией Александр Дубинский.

Именно для этого, по его мнению, против Богуслаева по согласованию с ним же было открыто в 2017 г. пресловутое дело СБУ с обвинениями в диверсии и госизмене. Реальной целью этой имитации было “заблокировать завод, не допустить туда китайский менеджмент, и с 2017 до 2019 вывести почти 5,5 млрд грн средств, которые могли быть отправлены на инновации, новые рынки, производство новых моделей и т.д.”.

Дубинский убежден, что сейчас Вячеслав Богуслаев пытается окончательно уничтожить “Мотор Сич”: “Богуслаев, который под этой статьей „Диверсия, госизмена“ прекрасно себя чувствует, покупает виллы в Италии, острова в Италии, тратит спизженные миллионы долларов и убивает завод. Потому что завод ему по сути уже не нужен, теперь ему надо максимально долго продержаться, чтобы с этого завода выкачать максимальное количество денег, а потом его похоронить”.

По мнению заместителя парламентского Комитета по финансам Вячеславу Богуслаеву в его намерении ликвидировать “Мотор Сич” помогает украинская правоохранительная система: “Новый уже глава СБУ Баканов и ничего с ним сделать никто не может! СБУ в рамках тех договоренностей 2017 г. тупо уничтожает завод”. И это не дает возможности другим инвесторам заняться судьбой предприятия: “Сейчас на завод пришел Ярославский, чтобы попытаться его спасти, и тоже ничего сделать не может”.

Учитывая обстоятельства дела Александр Дубинский считает, что “господин Уруский, который у нас стал вице-премьером по промышленности и должен за все это отвечать”.

До появления в Интернет видеообращения Дубинского на сайте dubinskiy.pro уже была опубликована статья схожего содержания, которую подытоживает такой вывод: “Что мы имеем в сухом остатке: Богуслаева, разворовывающего предприятие, ликвидацию „Мотор Сич“ ее же акционерами, понимающими, что Богуслаева уже не остановить. Ну и наконец — государство, которое своими действиями делает все, чтобы фактически помочь Богуслаеву добить „Мотор Сич“”.

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