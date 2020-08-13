"Богуслаєв знищує" Мотор Січ ", Уруський повинен за це відповісти", - заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів

Дубинський повідомив в своєму відеозверненні, що в Запорізький господарський суд подано позов про ліквідацію ПАТ "Мотор Січ". Раніше УНН вже писав про це. Як відомо, акції "Мотор Січі" заблоковані судом за ініціативою СБУ в 2017 р З тих пір не скликаються збори акціонерів, не виплачуються дивіденди, показники діяльності підприємства серйозно (обсяг реалізації продукції впав на 40%, втрачено майже 8 тис. Робочих місць) . Зазначене призвело до подачі ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів" Актив Плюс ", що діє в інтересах корпоративного недержавного пенсійного фонду" Українська пенсійна фундація "позову про ліквідацію підприємства.

Заступник голови фінансового комітету ВРУ вважає, що В'ячеслав Богуслаєв, почесний президент "Мотор Січі", а раніше її голова правління і генеральний директор (з 1991 р) свідомо знищує підприємство після продажу своїх акцій китайським інвесторам. "Пан Богуслаєв, сім'я якого по суті керує і володіє цим заводом неформально, продав його китайцям. Його син недавно за ці гроші купив острів в Італії. Після того, як він отримав ці гроші від китайської компанії, завод був заблокований СБУ ", - нагадав Дубинський.

На думку народного депутата, в минулому відомого журналіста-розслідувача, геополітична складова в процесах навколо "Мотор Січі" є штучно доданої. Насправді минула українська влада дезінформувала США щодо потенційних ризиків придбання підприємства китайськими інвесторами, причому в корисливих цілях і з корупційними намірами.

"Нам розповідали, що це американці проти, але, насправді, ніякі це не американці. Це Порошенко разом з Грицаком, главою СБУ на той час, таким чином допомагали Богуслаєву завод нібито продати, отримати за нього гроші, гроші привласнити, а завод не віддавати і далі продовжувати його доїти ", - ділиться інсайдерською інформацією Олександр Дубинський.

Саме для цього, на його думку, проти Богуслаєва за погодженням з ним же було відкрито в 2017 р горезвісне справу СБУ зі звинуваченнями в диверсії і державній зраді. Реальною метою цієї імітації було "заблокувати завод, не допустити туди китайський менеджмент, і з 2017 до 2019 вивести майже 5,5 млрд грн коштів, які могли бути відправлені на інновації, нові ринки, виробництво нових моделей і т.д.".

Дубинський переконаний, що зараз В'ячеслав Богуслаєв намагається остаточно знищити "Мотор Січ": "Богуслаєв, який під цією статтею" Диверсія, держзрада "прекрасно себе почуває, купує вілли в Італії, острови в Італії, витрачає спізженние мільйони доларів і вбиває завод. Тому що завод йому по суті вже не потрібен, тепер йому треба максимально довго протриматися, щоб з цього заводу викачати якомога більше грошей, а потім його поховати ".

На думку заступника парламентського Комітету з фінансів В'ячеславу Богуслаєву в його намірі ліквідувати "Мотор Січ" допомагає українська правоохоронна система: "Новий вже глава СБУ Баканов і нічого з ним зробити ніхто не може! СБУ в рамках тих домовленостей 2017 р тупо знищує завод ". І це не дає можливості іншим інвесторам зайнятися долею підприємства: "Зараз на завод прийшов Ярославський, щоб спробувати його врятувати, і теж нічого зробити не може".

З огляду на обставини справи Олександр Дубинський вважає, що "пан Уруський, який у нас став віце-прем'єром з питань промисловості і повинен за все це відповідати".

До появи в Інтернет відеозвернення Дубинського на сайті dubinskiy.pro вже була опублікована стаття схожого змісту, яку підсумовує такий висновок: "Що ми маємо в сухому залишку: Богуслаєва, розкрадають підприємство, ліквідацію" Мотор Січ "її ж акціонерами, які розуміють, що Богуслаєва вже не зупинити. Ну і нарешті - держава, яка своїми діями робить все, щоб фактично допомогти Богуслаєву добити "Мотор Січ" ".