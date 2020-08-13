"Мотор Січ" готуються ліквідувати - через арешти, ініційовані СБУ

Видання підкреслює: обставиною, що змусила акціонера "Мотор Січі" піти на такий крок, є заборона проводити загальні збори його акціонерів, а отже, і виплачувати акціонерам дивіденди - відповідно до арештів акцій підприємства, накладеними в 2017, 2018 і 2020 роках на вимогу СБУ.

Відзначаючи, що загальні збори акціонерів "Мотор Січі" не проводилися з 2018 року, через що виплата дивідендів не здійснювалася, всупереч вимогам ст. 32 ЗУ "Про акціонерні товариства", згідно з якою акціонерне товариство зобов'язане щороку проводити загальні збори акціонерів.

"Санкцією ж за порушення цієї вимоги понад два роки поспіль відповідно до аб. 5 п. 31-1 ст. 8 ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" як раз і є подача позову про ліквідацію підприємства", - йдеться в матеріалі.

У той же час акцентується: арешти акцій "Мотор Січі" привели також до стрімкого падіння основних фінансових показників підприємства.

Так, серед іншого, його чистий фінансовий результат опустився з близько 2,8 млрд грн у 2017 році до приблизно 0,6 млрд грн в 2020 році. Крім цього - вже 7 760 осіб втратили робочі місця.

У свою чергу, відзначимо: на 12.00 14 серпня в будівлі Шевченківського суду Києва заплановано розгляд клопотання про скасування арешту акцій "Мотор Січі" - в разі позитивного рішення суду підстави для ліквідації підприємства зникнуть.