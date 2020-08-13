“Мотор Сич” готовятся ликвидировать — из-за арестов, инициированных СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Инициированные СБУ аресты акций “Мотор Сичи” могут привести к ликвидации предприятия.
Об этом, ссылаясь на материалы реестра судебных решений, сообщает Delo.ua, отмечая: поданный одним из акционеров предприятия иск о его ликвидации рассмотрит Хозяйственный суд Запорожской области, пишет УНН.
Издание подчеркивает: обстоятельством, вынудившим акционера “Мотор Сичи” пойти на такой шаг, является запрет проводить общие собрания его акционеров, а следовательно, и выплачивать акционерам дивиденды — в соответствии с арестами акций предприятия, наложенными в 2017, 2018 и 2020 годах по требованию СБУ.
Отмечая, что общие собрания акционеров “Мотор Сичи” не проводились с 2018 года, ввиду чего выплата дивидендов не осуществлялась, вопреки требованиям ст. 32 ЗУ “Об акционерных обществах”, согласно которой акционерное общество обязано каждый год проводить общие собрания акционеров.
“Санкцией же за нарушение этого требования свыше двух лет подряд в соответствии с аб. 5 п. 31-1 ст. 8 ЗУ „О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине“ как раз и является подача иска о ликвидации предприятия”, — говорится в материале.
В то же время акцентируется: аресты акций “Мотор Сичи” привели также к стремительному падению основных финансовых показателей предприятия.
Так, среди прочего, его чистый финансовый результат опустился с около 2,8 млрд грн в 2017 году до примерно 0,6 млрд грн в 2020 году. Помимо этого — уже 7 760 человек потеряли рабочие места.
В свою очередь, отметим: на 12:00 14 августа в здании Шевченковского суда Киева запланировано рассмотрение ходатайства об отмене ареста акций “Мотор Сичи” — в случае положительного решения суда основания для ликвидации предприятия исчезнут.