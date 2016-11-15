Boeing завершил моделирование самого большого в мире реактивного самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Компания Boeing завершила моделирование самого большого в мире двухмоторного реактивного самолета 777-9X, передает УНН со ссылкой на CNN.
Таким образом, как отмечает издание, Boeing 777-9X будет самым большим в мире двухмоторным реактивным самолетом с винглетами и пассажировместимостью более 400 человек.
Производство летательного аппарата, который не будет иметь прямых конкурентов в своем сегменте рынка, начнется в 2017 году.
Первые поставки заказчикам запланированы на 2020 год.