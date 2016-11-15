Boeing завершив моделювання найбільшого у світі реактивного літака
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Компанія Boeing завершила моделювання найбільшого у світі двомоторного реактивного літака 777-9X, передає УНН з посиланням на CNN.
Таким чином, як зазначає видання, Boeing 777-9X буде найбільшим у світі двомоторним реактивним літаком із вінглетами з пасажиромісткістю понад 400 осіб.
Виробництво літального апарата, який не матиме прямих конкурентів у своєму сегменті ринку, розпочнеться в 2017 році.
Перші поставки замовникам заплановані на 2020 рік.