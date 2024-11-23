Блокирование украинской границы со стороны польских фермеров может затянуться - Демченко

Польские фермеры могут продолжать блокировать украинскую границу дольше анонсированных около 48 часов. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Детали

"Блокировка началась ближе к 10 часам утра. Сейчас польские фермеры блокируют движение грузовиков вблизи пункта пропуска "Медика - Шегини". В направлении въезда в Украину в очереди находятся около 10 транспортных средств, а на момент блокирования автодороги между ними и польским пунктом пропуска находилось около 150 грузовиков", - сказал Демченко.

По его словам, польские фермеры анонсировали, что в сторону Польши они не будут пропускать грузовики весом более 3,5 тонны.

"Фиксируем, что польская сторона уже не принимает грузовики, которые следуют из Украины в Польшу. В сторону Украины фермеры пропускают по 1 грузовику в час... Будем отслеживать, какой срок будет действовать эта акция польских фермеров, потому что анонсировали, что это продлится около 48 часов. Зато польская сторона, ту информацию, которую нам доводила, не исключает, что акция продлится более длительный срок", - сказал Демченко.

Он добавил, что блокируют движение только грузовиков, а на легковые автомобили это не влияет.

Напомним

На пункте пропуска "Медика - Шегини" на польско-украинской границе началось блокирование движения грузового транспорта.