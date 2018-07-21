Блоггера Мэдисона внесли в базу данных "Миротворца"

В “Миротворце” называют блогера провокатором и “украинофобом”. Кроме того, создатели сайта отмечают, что Давыдов распространяет антиукраинскую пропаганду.

В 2017 году против Мэддисона было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за видеозаписи “Шутка про Коран”, которая была снята в 2012 году. В СК полагали, что этот материал содержит действия и высказывания, которые направлены на унижение человека по религиозному признаку. Сам блогер утверждал, что ему поступали угрозы от мусульман, которые были недовольны роликом. Давыдов сообщал, что из-за этого он закрыл свои аккаунты в социальных сетях и скрывался. В марте 2017 году суд Грозного признал экстремистским ролик “Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах”, и он был внесен в российский Федеральный список экстремистских материалов.

Как сообщал УНН, российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта “Миротворец”.