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Блогера Медісона внесли в базу даних "Миротворця"

Блогера Медісона внесли в базу даних "Миротворця"

Київ • УНН

 • 12557 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Російський блогер Ілля Давидов, відомий як Ілля Медісон, потрапив в базу даних українського сайту “Миротворець”. Про це повідомляється на сайті центру, інформує УНН.

У “Миротворці” називають блогера провокатором і “українофобом”. Крім того, творці сайту зазначають, що Давидов поширює антиукраїнську пропаганду.

У 2017 році проти Медісона було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) через відеозапис “Жарт про Коран”, який був знятий в 2012 році. У СК вважали, що цей матеріал містить дії і висловлювання, які спрямовані на приниження людини за релігійною ознакою. Сам блогер стверджував, що йому надходили погрози від мусульман, які були незадоволені роликом. Давидов повідомляв, що через це він закрив свої акаунти в соціальних мережах і переховувався. У березні 2017 році суд Грозного визнав екстремістським ролик “Maddyson про Іслам, Коран і мусульман”, і він був внесений до російського Федерального списку екстремістських матеріалів.

Як повідомляв УНН, російського актора Костянтина Хабенського внесли в базу даних сайту “Миротворець”.

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