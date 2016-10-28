Около 95% мусора в Украине захороняется на полигонах - В.Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Столичная власть должна выполнить все возможные меры для снижения экологического воздействия мусорного полигона №5 в Подгорцах на окружающие территории. В первую очередь, речь идет о пересыпки полигона, что позволит избавиться от специфического запаха. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета, сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
В.Кличко отметил, что вопрос отходов необходимо рассматривать более глобально. Ведь это проблема не только столицы, но и всей Украины.
"Сегодня в нашей стране на полигонах захороняется 95% мусора. В Киеве этот показатель несколько лучше. Ведь за последние два года мы увеличили количество мусора, которое сжигается на заводе" Энергия "до 25%. Поэтому количество столичного мусора, который завозится на полигоны, сокращается ", - подчеркнул он.
Однако, отметил мэр Киева, экологические последствия, которые сегодня имеет работа 5-го полигона, побуждают столичные власти к выполнению комплексного стратегического плана по утилизации мусора.
"Я встречался с жителями Подгорцев, мы пришли к согласию с жителями села и работаем, руководствуясь конструктивными решениями. Киев имеет четкую стратегию как первоочередных действий, так и перспективных проектов. Наша главная цель - строительство в столице мощностей для переработки отходов - современных мусоросжигательных заводов. На это нужно время и привлечения серьезных инвестиций. И, пока эта работа будет продолжаться, мы должны выполнить все возможные меры для снижения экологического воздействия полигона на окружающие территории, - сообщил он.
Мэр отметил, что прежде всего речь идет о пересыпки полигона, что позволит избавиться от специфического запаха.
"Также необходимо полностью восстановить работу оборудования по переработке токсичных веществ на полигоне - фильтрата", - добавил он.
Как сообщал УНН, свалку в Подгорцах планируют закрыть к октябрю 2018 года .
Напомним, в Украине накоплено более 12 млрд тонн твердых отходов и более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, на утилизацию опасных отходов государство не выделяет средств уже три года .