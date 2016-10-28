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Близько 95% сміття в Україні захоронюється на полігонах - В.Кличко

Близько 95% сміття в Україні захоронюється на полігонах - В.Кличко

Київ • УНН

 • 8721 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Столична влада повинна виконати всі можливі заходи для зниження екологічного впливу сміттєвого полігону №5 у Підгірцях на навколишні території. У першу чергу, йдеться про пересипку полігону, що дозволить позбавитися від специфічного запаху. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради, повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

В.Кличко наголосив, що питання відходів необхідно розглядати більш глобально. Адже це проблема не лише столиці, а й всієї України.

"Сьогодні в нашій країні на полігонах захоронюється 95% сміття. В Києві цей показник дещо кращий. Адже за останніх два роки ми збільшили кількість сміття, яке спалюється на заводі "Енергія" до 25%. Тому кількість столичного сміття, яке завозиться на полігони, скорочується", — підкреслив він.

Однак, відзначив мер Києва, екологічні наслідки, які сьогодні має робота 5-го полігону, спонукають столичну владу до виконання комплексного стратегічного плану щодо утилізації сміття.

"Я зустрічався з мешканцями Підгірців, ми дійшли порозуміння з громадою села і працюємо, керуючись конструктивними рішеннями. Київ має чітку стратегію як першочергових дій, так і перспективних проектів. Наша головна мета – будівництво у столиці потужностей для переробки відходів — сучасних сміттєспалювальних заводів. На це потрібен час та залучення серйозних інвестицій. І, поки ця робота триватиме, ми повинні виконати всі можливі заходи для зниження екологічного впливу полігону на навколишні території, — повідомив він.

Мер зауважив, що насамперед йдеться про пересипку полігону, що дозволить позбавитися від специфічного запаху.

"Також необхідно повністю відновити роботу обладнання з переробки токсичних речовин на полігоні – фільтрату", — додав він.

Як повідомляв УНН, сміттєзвалище у Підгірцях планують закрити до жовтня 2018 року.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млрд тонн твердих відходів і понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, на утилізацію небезпечних відходів держава не виділяє коштів вже три роки.

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