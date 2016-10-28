Близько 95% сміття в Україні захоронюється на полігонах - В.Кличко

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Столична влада повинна виконати всі можливі заходи для зниження екологічного впливу сміттєвого полігону №5 у Підгірцях на навколишні території. У першу чергу, йдеться про пересипку полігону, що дозволить позбавитися від специфічного запаху. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради, повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.