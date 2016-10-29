Около 8 тыс. семей захваченные ИГ в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Боевики "Исламского государства" заставили десятки тысяч людей покинуть свои дома в окрестностях Мосула и загнали их в свои стратегические военные районы внутри города, около 8 тыс. семей захваченные террористами, передает УНН со ссылкой на официальное представительство ООН.
"Боевики ИГИЛ ("Исламское государство"- ред.) убивают тех, кто отказывается соблюдать их распоряжение, или тех, кто ранее служил в иракских силах безопасности. Только в прошлую среду террористы расстреляли 232 гражданских лица", - заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.
Отмечается, что заложников они используют в качестве живого щита, а непокорных расстреливают.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по крайней мере, 5370 семей были захвачены в районе Шура, еще 160 - семей в районе Аль-Каяра, 150 семей - в районе Хаммам - аль-Алил и 2210 Семей - в Нимруде.
"Людей выселяют, угрожают оружием, убивают, если они оказывают сопротивление. Поступают сведения о том, что их перемещают в стратегически важные места расположения боевиков ИГ", - сказала пресс-секретарь.
Сообщается, что в настоящее время в Хамам аль-Алил - месте сосредоточения боевиков ИГ- 60 находятся тысяч человек. Ранее в этом районе проживало 23 тыс человек.
Как сообщал УНН, из расстрелянных в среду, 27 октября, 232 гражданских лиц 190 - бывшие сотрудники сил безопасности Ирака. Они были убиты на военной базе Аль-Газлани в Мосуле.
Есть сведения о том, что накануне боевики ИГ заставили многих из этих мужчин и их семьи покинуть район Шура и Аль-Каяра и сначала были доставлены в Хамам- Аль-Алил, где мужчин отделили от женщин и детей.
Еще 42 человека из числа гражданских лиц, отказавшихся присоединиться к ИГ, были убиты выстрелом в голову.