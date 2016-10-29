Около 8 тыс. семей захваченные ИГ в Ираке

"Боевики ИГИЛ ("Исламское государство"- ред.) убивают тех, кто отказывается соблюдать их распоряжение, или тех, кто ранее служил в иракских силах безопасности. Только в прошлую среду террористы расстреляли 232 гражданских лица", - заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.

Отмечается, что заложников они используют в качестве живого щита, а непокорных расстреливают.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по крайней мере, 5370 семей были захвачены в районе Шура, еще 160 - семей в районе Аль-Каяра, 150 семей - в районе Хаммам - аль-Алил и 2210 Семей - в Нимруде.

"Людей выселяют, угрожают оружием, убивают, если они оказывают сопротивление. Поступают сведения о том, что их перемещают в стратегически важные места расположения боевиков ИГ", - сказала пресс-секретарь.

Сообщается, что в настоящее время в Хамам аль-Алил - месте сосредоточения боевиков ИГ- 60 находятся тысяч человек. Ранее в этом районе проживало 23 тыс человек.

Как сообщал УНН, из расстрелянных в среду, 27 октября, 232 гражданских лиц 190 - бывшие сотрудники сил безопасности Ирака. Они были убиты на военной базе Аль-Газлани в Мосуле.

Есть сведения о том, что накануне боевики ИГ заставили многих из этих мужчин и их семьи покинуть район Шура и Аль-Каяра и сначала были доставлены в Хамам- Аль-Алил, где мужчин отделили от женщин и детей.

Еще 42 человека из числа гражданских лиц, отказавшихся присоединиться к ИГ, были убиты выстрелом в голову.