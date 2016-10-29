Близько 8 тис. сімей захоплені ІД в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Бойовики "Ісламської держави" змусили десятки тисяч людей покинути свої будинки в околицях Мосула і загнали їх в свої стратегічні військові райони всередині міста, близько 8 тис. сімей захоплені терористами, передає УНН з посиланням на офіційне представництво ООН.
“Бойовики ІГІЛ („Ісламська держава“ — ред.) вбивають тих, хто відмовляється дотримуватися їх розпорядження, або тих, хто раніше служив в іракських силах безпеки. Тільки минулої середи терористи розстріляли 232 цивільних особи,” — заявила прес-секретар Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані на брифінгу в Женеві.
Зазначається, що заручників вони використовують в якості живого щита, а непокірних розстрілюють.
За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, принаймні, 5370 сімей були захоплені в районі Шура, ще 160 — сімей в районі Аль-Каяра, 150 сімей — в районі Хамам — аль-Аліл та 2210 Шім’ї — в Нимруде.
“Людей виселяють, погрожують зброєю, вбивають, якщо вони чинять опір. Надходять відомості про те, що їх переміщують в стратегічно важливі місця розташування бойовиків ІД,” — сказала прес-секретар.
Повідомляють, що в даний час в Хамам-Аль-Аліл — місці зосередження бойовиків ІД— 60 знаходяться тисяч чоловік. Раніше в цьому районі проживало 23 тисячі осіб.
Як повідомляв УНН, з розстріляних в середу, 27 жовтня, 232 цивільних осіб: 190 — колишні співробітники розвитку Сил безпеки Іраку. Вони були вбиті на військовій базі Аль-Газлані в Мосулі.
Є відомості про те, що напередодні бойовики ІД змусили багатьох з цих чоловіків і їх сім’ї покинути район Шура і Аль-Каяра і що спочатку їх доставили в Хамам- Аль-Аліл, де чоловіків відокремили від жінок і дітей.
Ще 42 людини з числа цивільних осіб, які відмовилися приєднатися до ІД, були вбиті пострілом в голову.