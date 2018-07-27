Около 5 тысяч полицейских охраняют Крестный ход в Киеве

“За порядком в столице будут следить около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины”, — говорится в сообщении.

В пятницу, 27 июля, в Киеве состоится Крестный ход, который начнется с торжественного молебна на Владимирской горке. Далее верующие отправятся по маршруту: улица Трехсвятительская — площадь Европейская — улица Грушевского — Киево-Печерская Лавра.

“Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы”, - заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Добавим, в отделе коммуникаций полиции Киева сообщили, что по состоянию на 11:00 каких-либо серьезных правонарушений в столице не обнаружено.

Напомним, полиция уберет на время Крестного хода с маршрута движения верующих припаркованные авто.