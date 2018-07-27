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Близько 5 тисяч поліцейських охороняють Хресну ходу у Києві

Близько 5 тисяч поліцейських охороняють Хресну ходу у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Близько 5 тисяч правоохоронців забезпечують громадський порядок з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Русі. Про це повідомила Національна поліція у м.Києві, передає УНН.

“За порядком у столиці стежитимуть близько 5 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України”, — йдеться у повідомленні.

У п’ятницю, 27 липня, у Києві відбудеться Хресна хода, яка розпочнеться з урочистого молебню на Володимирській гірці. Далі віряни вирушать за маршрутом: вулиця Трьохсвятительська — площа Європейська — вулиця Грушевського — Києво-Печерська Лавра.

“Ми звертаємося до громадян з проханням не порушувати правопорядок, дотримуватися вимог чинного законодавства та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки. Також закликаємо негайно повідомляти на 102 у разі виявлення невідомих валіз, коробок та інших підозрілих предметів, щоби їх перевіряли відповідні служби”, — заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Додамо, у відділі комунікацій поліції Києва УНН повідомили, що станом на 11:00 будь-яких серйозних правопорушень у столиці не виявлено.

Нагадаємо, поліція прибирає на час Хресної ходи з маршруту руху вірян припарковані авто.

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