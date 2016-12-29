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Около 400 полицейских Кировоградской области будут обеспечивать порядок на новогодне-рождественские праздники

Киев • УНН

 • 8135 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. В новогодне-рождественский период на территории Кировоградской области охрану общественного порядка будут обеспечивать почти 400 правоохранителей. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщил начальник ГУНП в Кировоградской области, подполковник Сергей Кондрашенко.

По его словам, в выходные и праздничные дни на территории Кировоградской области публичную безопасность будут охранять 160 нарядов полиции, в состав которых ежесуточно будут привлекаться работники территориальных подразделений, роты полиции особого назначения, батальона "Святослав", полиции охраны, подразделений безопасности дорожного движения, патрульные полицейские.

"Для более тесного взаимодействия и координации действий полиции с другими силовыми ведомствами в ГУНП области в круглосуточном режиме будет работать оперативный штаб. Обмен информацией и слаженная работа служб позволит поддерживать порядок и обеспечить покой всех жителей и гостей области", - отметил С.Кондрашенко.

Напомним, как сообщал УНН, полиция Николаевской области будет работать усиленно до 7 января и задействует 4,5 тыс. человек.

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