Около 400 полицейских Кировоградской области будут обеспечивать порядок на новогодне-рождественские праздники

По его словам, в выходные и праздничные дни на территории Кировоградской области публичную безопасность будут охранять 160 нарядов полиции, в состав которых ежесуточно будут привлекаться работники территориальных подразделений, роты полиции особого назначения, батальона "Святослав", полиции охраны, подразделений безопасности дорожного движения, патрульные полицейские.

"Для более тесного взаимодействия и координации действий полиции с другими силовыми ведомствами в ГУНП области в круглосуточном режиме будет работать оперативный штаб. Обмен информацией и слаженная работа служб позволит поддерживать порядок и обеспечить покой всех жителей и гостей области", - отметил С.Кондрашенко.

Напомним, как сообщал УНН, полиция Николаевской области будет работать усиленно до 7 января и задействует 4,5 тыс. человек.