Близько 400 поліцейських Кіровоградщини забезпечуватимуть порядок на новорічно-різдвяні свята

За його словами, у вихідні та святкові дні на території Кіровоградської області публічну безпеку охоронятимуть 160 нарядів поліції, до складу яких щодоби залучатимуться працівники територіальних підрозділів, роти поліції особливого призначення, батальйону "Святослав", поліції охорони, підрозділів безпеки дорожнього руху, патрульні поліцейські.

"Для більш тісної взаємодії та координації дій поліції з іншими силовими відомствами в ГУНП області в цілодобовому режимі працюватиме оперативний штаб. Обмін інформацією та злагоджена робота служб дозволить підтримувати порядок та забезпечити спокій усіх жителів і гостей області", − зауважив С.Кондрашенко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліція Миколаївщини працюватиме посилено до 7 січня і задіє 4,5 тис. осіб.