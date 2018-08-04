Около 30 ЛГБТ-активистов задержали в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Петербурге у Дворцовой площади задержали ЛГБТ-активистку Анастасию Коврову и еще около 30 человек. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.
Активистка сообщила, что ее задержали с плакатом и доставили в отдел полиции № 78. Впоследствии Коврова уточнила, что ее отпустили.
“Мы с картонкой уже вне 78 отдела и у нас все ок, а вот еще 29 человек жестко “завинченные”, — написала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные в противогазах устроили харьковскому ЛГБТ-сообществу погром
Кроме того, активист “Группы помощи задержанным в Петербурге” сообщил ОВД-Инфо, на площади сотрудники Росгвардии разгоняют участников акции в поддержку ЛГБТ. По его словам, в настоящее время задержаны около 27 человек.
Позже издание сообщило, что часть задержанных доставили в отдел полиции № 29. Всего в автобусе 27 человек.
“9 задержанных, среди которых пять несовершеннолетних, оставили в отделе полиции № 29. Остальных везут в неизвестном направлении. Сейчас в автобусе 19 человек”, - уточнил издание.