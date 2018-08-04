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Близько 30 ЛГБТ-активістів затримали у Петербурзі

Близько 30 ЛГБТ-активістів затримали у Петербурзі

Київ • УНН

 • 9547 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Петербурзі біля Дворцової площі затримали ЛГБТ-активістку Анастасію Коврову та ще близько 30 осіб. Про це вона написала в Facebook, передає УНН.

Активістка повідомила, що її затримали з плакатом і доставили у відділ поліції № 78. Згодом Коврова уточнила, що її відпустили.

“Ми з картонкою вже поза 78 відділом і у нас все ок, а от ще 29 осіб жорстко “загвинчені”, — написала вона.

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Крім того, активіст “Групи допомоги затриманим в Петербурзі” повідомив ОВД-Инфо, що на площі співробітники Росгвардії розганяють учасників акції в підтримку ЛГБТ. За його словами, в даний час затримано близько 27 осіб.

Пізніше видання повідомило, що частинц затриманих доставили у відділ поліції № 29. Всього в автобусі 27 осіб.

“9 затриманих, серед яких п’ять неповнолітніх, залишили у відділі поліції № 29. Решту везуть в невідомому напрямку. Зараз в автобусі 19 осіб”, — уточнило видання.

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