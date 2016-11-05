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15 марта, 19:03 • 113966 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163090 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135881 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128532 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111794 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104906 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101039 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Около 30 авто столкнулись в Румынии, есть жертвы

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Крупное ДТП в Румынии унесло жизни трех человек. На автостраде Бухарест - Констанца, неподалеку от населенного пункта Лехлиу (уезд Кэлэраш на юге страны), столкнулось 29 авто, в том числе два микроавтобуса с пассажирами и один грузовик. Такие данные распространил в субботу генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Всего участниками события стали 60 человек. Более 40 из них получили ранения и были госпитализированы. На месте происшествия работали более 100 спасателей.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости метеоусловиям (густой туман). Следователи не исключают, что на автостраде произошло два различных инцидентах на расстоянии 3-4 м друг от друга.

По некоторым сведениям, первопричиной стал водитель, который неосторожно выехал на трассу с парковки и спровоцировал цепь столкновений. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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