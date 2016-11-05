Около 30 авто столкнулись в Румынии, есть жертвы

Всего участниками события стали 60 человек. Более 40 из них получили ранения и были госпитализированы. На месте происшествия работали более 100 спасателей.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости метеоусловиям (густой туман). Следователи не исключают, что на автостраде произошло два различных инцидентах на расстоянии 3-4 м друг от друга.

По некоторым сведениям, первопричиной стал водитель, который неосторожно выехал на трассу с парковки и спровоцировал цепь столкновений. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.