Около 30 авто столкнулись в Румынии, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Крупное ДТП в Румынии унесло жизни трех человек. На автостраде Бухарест - Констанца, неподалеку от населенного пункта Лехлиу (уезд Кэлэраш на юге страны), столкнулось 29 авто, в том числе два микроавтобуса с пассажирами и один грузовик. Такие данные распространил в субботу генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Всего участниками события стали 60 человек. Более 40 из них получили ранения и были госпитализированы. На месте происшествия работали более 100 спасателей.
По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости метеоусловиям (густой туман). Следователи не исключают, что на автостраде произошло два различных инцидентах на расстоянии 3-4 м друг от друга.
По некоторым сведениям, первопричиной стал водитель, который неосторожно выехал на трассу с парковки и спровоцировал цепь столкновений. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.