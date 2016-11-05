Близько 30 авто зіштовхнулись у Румунії, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Велике ДТП в Румунії забрало життя трьох осіб. На автостраді-Бухарест, Констанца неподалік від населеного пункту Лехліу (повіт Келераш на півдні Країни), зіштовхнулось 29 авто, в тому числі два мікроавтобуси з пасажирами і одна вантажівка. Такі дані розповсюдив в суботу генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій МВС Румунії, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Всього учасниками події стали 60 осіб. Понад 40 з них отримали поранення і були госпіталізовані. На місці події працювали понад 100 рятувальників.
За попередніми даними, причиною аварії стало невідповідність швидкості метеоумовам (густому туману). Слідчі не виключають, що на автостраді відбулося два різних інциденти на відстані 3-4 м один від одного.
За деякими відомостями, першопричиною став шофер, який необережно виїхав на трасу з парковки і спровокував ланцюг зіткнень. За фактом ДТП порушено кримінальну справу.