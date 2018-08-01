Около 200 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить Сенцова

"С требованием освободить Олега в течение этих четырех лет выступали многие всемирно известные люди театра и кино: Джонни Депп, Мерил Стрип, Александр Сокуров, Лия Ахеджакова, Педро Альмодовар и многие другие. Периодически появляется информация об "обменных списках", переговорах в рамках минских соглашений, но ничего не меняется: переговорный процесс не работает, публичной информации о достигнутых компромиссах нет, и почти 70 украинских политзаключенных остаются в российских тюрьмах", - говорится в тексте петиции.

Также автор петиции Яна Гончарова призывает мировых лидеров добиться начала обмена заключенными между Украиной и Россией.

"Если украинская и российская стороны не могут или не хотят договариваться, мы просим дипломатические миссии и лидеров стран Европы, Америки и Канады принять срочные меры и добиться от Российской Федерации и Украины обмена заключенными", - говорится в петиции.

В то же время на сайте есть еще одна петиция, в которой призывают начать процесс обмена заключенными между Россией и Украиной. По состоянию на сейчас ее подписали 50 816 человек.

"Давайте будем требовать от российского правительства обмена украинцев на россиян. Всех на всех. Украина уже давно заявила, что готова к обмену. Неужели мы менее милосердны?" - призывает автор петиции Александр Рекубратский.

Напомним, на фасаде парижской мэрии разместили фото украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Олег Сенцов сейчас находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.