Близько 200 тисяч людей підписали петицію з вимогою звільнити Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Петицію з вимогою звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, якого утримують у колонії в Росії, підписали 197 912 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт петицій Change.org.
"З вимогою звільнити Олега протягом цих чотирьох років виступали багато всесвітньо відомих людей театру і кіно: Джонні Депп, Меріл Стріп, Олександр Сокуров, Лія Ахеджакова, Педро Альмодовар та багато інших. Періодично з'являється інформація про "обмінні списки", переговори у рамках мінських угод, але нічого не змінюється: переговорний процес не працює, публічної інформації про досягнуті компроміси немає, і майже 70 українських політв'язнів залишаються в російських в'язницях", - йдеться у тексті петиції.
Також авторка петиції Яна Гончарова закликає світових лідерів домогтися початку обміну ув’язненими між Україною та Росією.
"Якщо українська і російська сторони не можуть або не бажають домовлятися, ми просимо дипломатичні місії та лідерів країн Європи, Америки і Канади вжити термінових заходів і домогтися від Російської Федерації і України обміну ув'язненими", - зазначено у петиції.
Водночас на сайті є ще одна петиція, в якій закликають розпочати процес обміну ув’язненими між Росією та Україною. Станом на зараз її підписали 50 816 осіб.
"Давайте будемо вимагати від російського уряду обміну українців на росіян. Всіх на всіх. Україна вже давно заявила, що готова до обміну. Невже ми менш милосердні?" - закликає автор петиції Олександр Рекубратський.
Нагадаємо, на фасаді паризької мерії розмістили фото українського політв’язня Олега Сенцова.
Олег Сенцов наразі перебуває у виправній колонії у місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримують у Росії і Криму.
Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" у Росії вніс Сенцова до списку політв'язнів.