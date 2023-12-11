Блинкен: Остановить Россию в Украине - ключ к предотвращению нападений на НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN заявил, что необходимо остановить Россию в Украине, чтобы она не смогла напасть на страны НАТО, передает УНН.

Детали

Госсекретарь считает, что Россия может напасть на страны НАТО и спровоцировать более широкий конфликт, в который могут быть вовлечены Соединенные Штаты. Во время интервью Блинкен похвалил ВСУ за успехи на фронте.

Они достигли значительного прогресса за последний год, отбили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года сказал Госсекретарь США.

Блинкен считает, что если Конгресс не одобрит запрос на помощь Украине, то это будет выгодно трем странам.

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Единственные люди, которые были бы счастливы, если бы запрос на дополнительный бюджет не был проголосован и не утвержден Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране и Пекине заявил Блинкен.

Добавим

Около 48% американских избирателей считают, что США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times, которая опубликовала результаты опроса общественного мнения.