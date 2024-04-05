Блинкен об идее фонда НАТО на 100 млрд долларов: союзники обсуждают, что могут сделать для предоставления Украине необходимых ресурсов

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал предложение о пятилетнем фонде НАТО на 100 млрд долл. для помощи Украине и о более активном участии Альянса в координации поставок оружия Украине, указав, что США и союзники по НАТО разговаривают, что могут сделать для того, чтобы предоставить Украине необходимые ресурсы. Об этом он сказал на пресс-конференции 4 марта, пишет УНН.

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"Во-первых, с точки зрения финансирования Украины, самым важным и самым неотложным является принятие дополнительного законопроекта (в Конгрессе США - ред.). Это будет самый непосредственный и самый важный источник дополнительных средств, которые необходимы Украине, чтобы помочь ей продолжать защищаться от российской агрессии", - сказал Блинкен в ответ на вопрос, насколько жизнеспособно предложение фонде НАТО на 100 млрд долл.

"Помимо этого, мы, конечно, разговариваем с нашими союзниками по НАТО и партнерами о том, что они делают, что мы можем сделать, что может сделать Альянс, чтобы убедиться, что Украина имеет необходимые ей ресурсы - как немедленно, чтобы отреагировать на критическую ситуацию сейчас, так и в будущем. Потому что, работая над решением этих неотложных проблем, мы также работаем вместе над созданием силы Украины для будущего, силы, которая сдерживает агрессию и защищается от нее, если потребуется", - указал госсекретарь США.

Блинкен добавил, что "в настоящее время более 30 стран подписали или находятся в процессе переговоров и подписания двусторонних соглашений с Украиной". "И мы сами – Соединенные Штаты – работаем над нашим собственным двусторонним соглашением. Но мы также рассматриваем роль, которую НАТО может и должна играть в долгосрочной перспективе в поддержке Украины. И это продолжающаяся дискуссия, которую мы проведем в ближайшие недели, и я полагаю, что вы увидите что-то на саммите, когда мы соберемся в Вашингтоне в июле", - отметил он.

На вопрос, входят ли США в число союзников, которые взяли на себя обязательства по дальнейшему поиску в собственных запасах дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины, Блинкен указал, что в том, "что касается запасов оборудования, материалов, да - одна из вещей, о которых мы говорили сегодня, заключалась в том, что все собираются вернуться и немедленно и внимательно посмотреть на то, что можно сделать доступным". "Мы знаем, какие потребности: ПВО, артиллерия, боеприпасы. Поэтому я считаю, основываясь на том, что я услышал сегодня, что все, включая Соединенные Штаты, будут активизировать усилия и, при необходимости, удваивать усилия в поиске ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться", - сказал госсекретарь США.

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