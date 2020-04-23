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Благотворители приобрели для черкасских медиков 6 тыс. костюмов биозащиты

Благотворители приобрели для черкасских медиков 6 тыс. костюмов биозащиты

Киев  •  УНН

 • 10045 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Черкасской области 18 медицинских учреждений получили от благотворителей защитные медицинские комбинезоны. Об этом сообщило объединение "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", передает УНН.

Защитные медицинские комбинезоны покрывают почти всю поверхность тела и в сочетании с перчатками, маской или респиратором и защитными очками или щитком - позволяют максимально обезопасить медицинского работника от контакта с больным. А значит, и от заражения, отметили в объединении.

Такие комбинезоны конче необходимы врачам, которые занимаются больными COVID-19.

"Партнерами нашей инициативы - Cherkasy Regional Development Agency и Благотворительная организация "Благотворительный фонд "МХП-Громаді" за средства благотворителей было закуплено уже 6 тыс. подобных костюмов. Сейчас их уже получили в 18 медицинских учреждениях области", - говорится в сообщении "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".

Напомним, за неполный месяц "Спільнодія Черкащини" - платформа сотрудничества власти, бизнеса и черкасчан - привлекла почти 20 млн грн средств от благотворителей, из которых 14 млн грн - взнос Юрия Косюка, владельца крупнейшего производителя курятины в Украине, компании МХП ("Наша Ряба"), чьи мощности расположены на территории региона.

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