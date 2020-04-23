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Благодійники придбали для черкаських медиків 6 тис. костюмів біозахисту

Благодійники придбали для черкаських медиків 6 тис. костюмів біозахисту

Київ • УНН

 • 10059 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Черкаській області 18 медичних закладів отримали від благодійників захисні медичні комбінезони. Про це повідомило об’єднання "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", передає УНН.

Захисні медичні комбінезони покривають майже всю поверхню тіла і у поєднанні з рукавичками, маскою або респіратором та захисними окулярами або щитком - дозволяють максимально убезпечити медичного працівника від контакту з хворим. А отже, і від зараження, наголосили в об’єднанні.

Такі комбінезони конче необхідні лікарям, які опікуються хворими на COVID-19.

"Партнерами нашої ініціативи - Cherkasy Regional Development Agency та Благодійна організація "Благодійний фонд "МХП-Громаді" за кошти благодійників було закуплено вже 6 тис. подібних костюмів. Нині їх вже отримали у 18 медичних закладах області", - йдеться у повідомленні "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19".

Нагадаємо, за неповний місяць "Спільнодія Черкащини" — платформа співпраці влади, бізнесу і черкащан — залучила майже 20 млн грн коштів від благодійників, з яких 14 млн грн — внесок Юрія Косюка, власника найбільшого виробника курятини в Україні, компанії МХП ("Наша Ряба"), чиї потужності розташовані на території регіону.

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