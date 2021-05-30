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БК "Прометей" сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги

Киев • УНН

 • 14070 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В матче в СК "Шинник" баскетболисты "Прометей" в гостях смогли победить "Днепр" и восстановить счет в полуфинальной серии украинской Суперлиги, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

БК "Прометей" сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги

Детали

Старт поединка для хозяев получился очень тяжелым и он задал тон всему дальнейшему противостоянию. "Прометей" за первые 4 минуты смог повести в счете 14:2.

Во второй 10-минутке гости смогли увеличить свое преимущество до 10 баллов. Они переиграли соперника по всем пунктам - перебрасывали (24 на 17), лучше выглядели под щитами (16 подборов на 10), и командно (17 передач на 16).

В заключительной части "Днепр" не сдавался и пытался вернуться в игру, но все напрасно. Победа гостей - 98:85 и 1:1 в серии.

Стоит отметить защитника победителей Илью Сидорова, который набрал 28 очков и отдал 8 передач. Также 19 очков и 13 подборов добавил Шон Эванс, 14 очков Майерс, 13 Лукашов, 11 Стеффенс. За "Днепр" 21 пункт имеет Санон и Террелл.

Дополнение

В параллельной полуфинальной серии между "Киев-Баскет" и "Запорожьем" также ничья - 1:1.

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